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Общество

Парковку в районе перекрестка Красной и Кураева сделают внеуличной

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В Пензе назвали место, где сделают парковку, на которой смогут оставлять машины пациенты поликлиники № 2. Мешать другим участникам движения они не будут.

Вопрос помех волновал жителя областного центра, который обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Где именно будут делать парковку на улице Кураева для пациентов поликлиники № 2? Красная - проблемная улица с крутым подъемом, не повлияет ли на движение данная парковка?» - поинтересовался пензенец.

Его вопрос редакция направила в администрацию города.

«В районе перекрестка улиц Кураева и Красной, на свободном земельном участке между домами № 90 на улице Красной и № 35 на улице Кураева, планируется устройство внеуличной парковки», - сообщили в мэрии.

Пензенца уверили, что появление стоянки «не окажет отрицательного воздействия» на движение на улице Красной.

Пока создание парковки рядом с поликлиникой № 2 еще только планируется. Сейчас разработан проект будущей стоянки. Чиновники рассчитывают создать комфортные условия для посетителей медучреждения и улучшить транспортную доступность Красной.

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