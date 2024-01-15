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Общество

Новая парковка может улучшить транспортную доступность ул. Красной

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Создание парковки рядом с поликлиникой № 2 в Пензе все еще только в планах. Впервые речь о том, что рядом с медучреждением нужно организовать территорию для стоянки, зашла в октябре 2023-го.

Тогда было решено сделать парковку в районе пересечения улиц Кураева и Красной.

Как сообщили в понедельник, 15 января, в пресс-службе администрации города, будущей стоянки у медучреждения уже разработали.

«Тем самым рассчитываем создать комфортные условия для посетителей и улучшить транспортную доступность улицы Красной, в том числе для работы спецтехники», - сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Когда именно приступят к созданию парковки, глава города не уточнил.

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