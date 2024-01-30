Профсоюзы не поддержали идею сделать 31 декабря выходным

30.01.2024 | 07:53

Российские профсоюзы поддержат инициативу официально объявить 31 декабря выходным днем только в том случае, если из-за этого не придется сокращать другие праздничные дни. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Если это будет не в ущерб другим уже установившимся праздникам и выходным дням, то да, поддержим. Если это будет в ущерб и какой-то день заменят на 31 декабря, то мы будем против», - цитирует его ТАСС.

По словам Шмакова, правительство России с помощью переносов ежегодно устанавливает 31 декабря нерабочим днем. Это полностью устраивает профсоюзы.

Идея узаконить 31 декабря в качестве нерабочего дня была внесена в Госдуму еще в 2020 году. Правительство назвало идею избыточной, поскольку решение о выходном в этот день принимается при необходимости ежегодно. Тем не менее ряд депутатов считает, что последний день года должен официально получить статус выходного.

У россиян, в том числе жителей Пензенской области, последние новогодние каникулы продлились 10 дней - с 30 декабря по 8 января, так как 30 и 31 декабря в 2023 году выпали на субботу и воскресенье.