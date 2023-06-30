Поддержан проект о 10-дневном отдыхе на Новый год

30.06.2023 | 20:29

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году». Вопрос обсуждался на заседании в пятницу, 30 июня.

«Согласно проекту выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, предлагается перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», - сообщается на сайте исполнительного органа госвласти.

Получается, россияне, в том числе жители Пензенской области, в предстоящие новогодние и рождественские праздники будут отдыхать 10 дней подряд.

«Также предложено перенести дни отдыха с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, дни отдыха в 2024 году будут следующими: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря», - уточнили в Правительстве РФ.

Подчеркивается, что перенос выходных направлен на создание условий для полноценного отдыха и организации досуга не только зимой, но и в весенне-летний период.