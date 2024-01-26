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Общество

27 января пензенцам не стоит далеко убирать лопаты

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В субботу, 27 января, в Пензенской области ожидаются облачная погода и небольшой мокрый снег.

По прогнозу ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на 27-е число столбики термометров покажут -4...-6 градусов, днем воздух прогреется до 0...-2 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока.

В народном календаре 27 января значится как Нина - обряды скотины. Предки верили, что иней на деревьях предвещает тепло, а белые облака предупреждают о холоде. О морозах говорил и столб солнечного света на закате.

Также считалось, что раннее пение петухов - к теплу, а карканье ворон - к метели.

По прогнозу метеорологов, в ближайшее время возвращения морозов в регион не предполагается. Выходные будут снежными, но мягкими.

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