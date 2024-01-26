Синоптики: Морозы не спешат возвращаться в Пензенскую область

26.01.2024 | 13:28

Синоптики Приволжского гидрометеоцентра рассказали, какая погода ждет жителей Пензенской области в ближайшее время.

«В предстоящие выходные сохранится влияние атмосферных фронтов. Поэтому за окном будут преобладать облачная погода и идти осадки в виде снега, мокрого снега», - пояснили специалисты.

Уточняется, что в дневное время за окном будет около -2 градусов, по ночам - до -5.

После выходных снегопад закончится.

«В понедельник фон атмосферного давления немного повысится, осадки ослабеют, а температурный режим начнет понижаться», - добавили метеорологи.

Правда, незначительно: до -3 днем и -6...-7 градусов ночью.