Синоптики: Морозы не спешат возвращаться в Пензенскую область

Синоптики Приволжского гидрометеоцентра рассказали, какая погода ждет жителей Пензенской области в ближайшее время.
«В предстоящие выходные сохранится влияние атмосферных фронтов. Поэтому за окном будут преобладать облачная погода и идти осадки в виде снега, мокрого снега», - пояснили специалисты.
Уточняется, что в дневное время за окном будет около -2 градусов, по ночам - до -5.
После выходных снегопад закончится.
«В понедельник фон атмосферного давления немного повысится, осадки ослабеют, а температурный режим начнет понижаться», - добавили метеорологи.
Правда, незначительно: до -3 днем и -6...-7 градусов ночью.
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