Житель поселка Башмаково потерял Audi, не поверив словам пристава

24.01.2024 | 21:33

46-летний житель села Башмаково не подумал, что слова о возбуждении исполнительного производства означают что-то серьезное, и потерял свою машину.

Сельчанин накопил долгов на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Он не выполнял обязательства перед банком, не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Судебный пристав напомнил мужчине о том, что долги необходимо гасить, но безуспешно.

«Пристав выехал по адресу должника и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчина, поверив в свою безнаказанность, не воспринял слова сотрудника всерьез», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Однако настроение сельчанина изменилось, когда на автомобиль Audi, которым он владел, наложили арест. Иномарку в итоге передали на реализацию в счет погашения долгов.