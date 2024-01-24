Сетевое издание|18+|Среда|24 янв 2024|22:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Маленьких пензенцев могут подтолкнуть к организации взрывов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 24 января, Генеральная прокуратура РФ предупредила, что в стране фиксируется волна звонков злоумышленников детям. Несовершеннолетних пытаются подтолкнуть к организации взрывов в многоэтажных домах.

По словам прокуратуры, звонки совершаются с территории Украины.

«Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону», - сообщается на странице Генпрокуратуры в соцсети «ВКонтакте».

В надзорном органе добавили, что сейчас оперативно принимаются меры «к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних».

Ранее в УФСБ по Пензенской области рассказали, что злоумышленники пользуются соцсетями и мессенджерами, чтобы посеять панику среди родителей школьников.

Провокаторы создают фейковые аккаунты якобы от имени учащихся. С этих страниц они рассылают в родительские чаты, где состоят также и педагоги, сообщения о планах по нападению на школы с огнестрельным и холодным оружием. Правоохранители попросили пензенцев не верить таким постам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте