Маленьких пензенцев могут подтолкнуть к организации взрывов

24.01.2024 | 20:54

В среду, 24 января, Генеральная прокуратура РФ предупредила, что в стране фиксируется волна звонков злоумышленников детям. Несовершеннолетних пытаются подтолкнуть к организации взрывов в многоэтажных домах.

По словам прокуратуры, звонки совершаются с территории Украины.

«Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону», - сообщается на странице Генпрокуратуры в соцсети «ВКонтакте».

В надзорном органе добавили, что сейчас оперативно принимаются меры «к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних».

Ранее в УФСБ по Пензенской области рассказали, что злоумышленники пользуются соцсетями и мессенджерами, чтобы посеять панику среди родителей школьников.

Провокаторы создают фейковые аккаунты якобы от имени учащихся. С этих страниц они рассылают в родительские чаты, где состоят также и педагоги, сообщения о планах по нападению на школы с огнестрельным и холодным оружием. Правоохранители попросили пензенцев не верить таким постам.