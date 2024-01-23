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Общество

В региональном минздраве объяснили высокую младенческую смертность

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили повышение показателя младенческой смертности в регионе в 2023 году.

Данные за 11 месяцев минувшего года, которые опубликовал Росстат, обеспокоили пензячку Марию М. На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» она попросила руководство области прокомментировать высокие цифры.

«Росстат опубликовал информацию о смертности малышей в возрасте до 12 месяцев в регионах страны в период с января по ноябрь 2023 года. В Пензенской области за указанный период скончались 43 ребенка. Рост этого показателя по сравнению с 2022 годом составил 34,4%. По нему регион входит в десятку самых проблемных в России», - написала Мария.

На ее обращение ответил специалист регионального минздрава. Он подтвердил, что за 11 месяцев минувшего года в области умерло на 11 младенцев больше, чем за тот же период 2022-го (32).

«В структуре смертности преобладает перинатальная патология - 26 детей, из них 16 с весом менее 1 000 г и врожденными пороками развития, из них 4 женщины иногородние и еще 2 отказались от прерывания беременности при выявленных внутриутробных пороках развития», - объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что в целом по России наблюдается снижение младенческой смертности на 8,8%, показатель на 1 000 новорожденных уменьшился с 4,3 до 4,1.

Пензенская область оказалась в числе регионов, где, наоборот, наблюдается его увеличение. Выше, чем в Сурском крае, уровень младенческой смертности в Санкт-Петербурге (+22 смерти) и Тульской области (+18), чуть ниже в Забайкальском крае (+9), Ульяновской области (+8).

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