В Пензенской области за 11 месяцев умерли 43 младенца

22.01.2024 | 11:10

В Пензенской области за январь - ноябрь 2023 года зарегистрировали смерть 43 младенцев. Такие данные обнародовал Росстат.

За тот же период 2022-го в регионе скончались 32 малыша до года.

По подсчетам специалистов, младенческих смертей на 1 000 родившихся детей пришлось 5,9. За январь - ноябрь 2022 года этот показатель был существенно ниже - 3,9.

В целом по России наблюдается снижение младенческой смертности на 8,8%, показатель на 1 000 уменьшился с 4,3 до 4,1.

Пензенская область оказалась в числе регионов, где, наоборот, наблюдается его увеличение. Выше, чем в Сурском крае, уровень младенческой смертности отмечается в Санкт-Петербурге (+22 смерти) и Тульской области (+18), чуть ниже в Забайкальском крае (+9), Ульяновской области (+8).