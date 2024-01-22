В Пензенской области за 11 месяцев умерли 43 младенца

В Пензенской области за январь - ноябрь 2023 года зарегистрировали смерть 43 младенцев. Такие данные обнародовал Росстат.
За тот же период 2022-го в регионе скончались 32 малыша до года.
По подсчетам специалистов, младенческих смертей на 1 000 родившихся детей пришлось 5,9. За январь - ноябрь 2022 года этот показатель был существенно ниже - 3,9.
В целом по России наблюдается снижение младенческой смертности на 8,8%, показатель на 1 000 уменьшился с 4,3 до 4,1.
Пензенская область оказалась в числе регионов, где, наоборот, наблюдается его увеличение. Выше, чем в Сурском крае, уровень младенческой смертности отмечается в Санкт-Петербурге (+22 смерти) и Тульской области (+18), чуть ниже в Забайкальском крае (+9), Ульяновской области (+8).
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀