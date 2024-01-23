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Общество

В пензенских семьях родились девятый и тринадцатый ребенок

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В 2023 году в перинатальном центре появились на свет 3 632 новых жителя Пензенской области. Об этом сообщается на страницах областной больницы им. Н. Н. Бурденко в соцсетях, чьим структурным подразделением является центр.

Родились 1 852 мальчика и 1 780 девочек.

При этом 1 652 малыша стали первыми у родителей, 1 275 - вторыми, 490 - третьими, 142 - четвертыми, 35 - пятыми, 18 - шестыми, 14 - седьмыми, 4 - восьмыми и 1 - девятым.

В одной из семей родился тринадцатый ребенок.

Ранее сообщалось, что для предупреждения возникновения и распространения ОРВИ и гриппа в областной клинической больнице с 29 декабря 2023 года введен карантин со строгим масочным режимом для пациентов и работников всех структурных подразделений учреждения. В перинатальном центре в связи с карантином запрещены партнерские роды.

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