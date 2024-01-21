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Общество

Пензенцам может не понравиться вкус импортных яиц

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Жителям Пензенской области, которые пожелают купить яйца из Турции или Азербайджана, лучше для начала ограничиться приобретением одного десятка. Вкус импортного продукта может не понравиться.

Как рассказал изданию «Доктор Питер» профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, вкус яиц зависит от того, чем кормили курицу.

«Если в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно», - предупредил эксперт.

Также Ишевский подчеркнул: покупателям не стоит беспокоиться, что импортные яйца потеряли свежесть в дороге. Максимальная логистика поставки из Турции или Азербайджана - неделя, а продукт может храниться четыре недели.

По мнению эксперта, разделять по категориям импортные яйца не станут, все поставленные продукты будут примерно одного размера.

Ранее сообщалось, что желток у привозных яиц может быть более яркого цвета. Также отмечалось, что они могут быть крупнее российских.

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