Названы отличия турецких яиц от российских

19.12.2023 | 13:51

Куриные яйца из Турции, не обложенные импортными пошлинами, поступят в Россию уже совсем скоро. Пензенцев, как и всех россиян, интересует, чем они будут отличаться от отечественных.

По вкусу яйца должны быть похожи, ведь турецкие куры по факту питаются российским кормом. «Турция у нас закупает не только фуражное зерно, но и шроты масличных культур, жмыхи... То есть все то, чем кормят птицу», - сообщает NEWS.ru со ссылкой на гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова.

А вот визуально яйца, скорее всего, будут отличаться. Во-первых, желток у привозных более яркого, насыщенного цвета. Это связано с особенностью питания турецких несушек: в их рационе много трав и овощей.

Во-вторых, они могут быть несколько крупнее отечественных.

Ранее Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца тем, что в стране идет небольшое, но все-таки повышение доходов и увеличивается спрос. «Был относительно дешевый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. Спрос увеличился, а объемы производства - нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», - сообщил он.

Было решено организовать дополнительные поставки из Турции.

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года, приводит ТАСС мнение зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова. «Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен - их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», - добавил он.