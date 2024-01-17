Стихия лишила зареченцев интернета и проводного радио

17.01.2024 | 13:05

Вечер вторника, 16 января, в Заречном нельзя было назвать спокойным, однако жители закрытого города перенесли разгул стихии значительно менее болезненно, чем пензенцы и кузнечане.

В Пензе произошла утечка на тепломагистрали в районе улицы Минской и авария на электроподстанции «Юбилейная». В нескольких районах отключили электричество, а в Арбекове и теплоснабжение. Кроме того, в ряде домов пропала вода.

В Кузнецке случилось сразу несколько аварий на электрических и тепловых сетях, у одного из частных домов оказалась повреждена крыша. А на трассе М-5 возник транспортный коллапс, несколько машин улетели в кюветы.

В Заречном все прошло гораздо спокойнее. Отключения электроэнергии не случилось, но кое-где были сбои интернет-соединения и перестало работать проводное радио.

«Электроэнергия в Заречный приходит из нескольких, так скажем, центров питания. В какой-то момент вчера действительно была глубокая, но кратковременная просадка в электроснабжении. Но она не привела к каким-то серьезным последствиям. Все оборудование распределительных и трансформаторных подстанций в исправном состоянии, отключения потребителей не было. Что касается сбоев в работе радио и интернет-соединения, то, скорее всего, это связано с автоматическим отключением оборудования провайдеров. Вряд ли из-за этой ситуации у них могли произойти серьезные поломки», - цитирует портал «Город Z» генерального директора электроснабжающей организации Заречного Максима Хормушова.

Однако на несколько часов остался без горячей воды и отопления дом № 3Б на улице Светлой, так как из-за скачка в электросетях встали циркуляционные насосы в сети отопления крышной котельной. Об этом сообщила его жительница.

Еще один зареченец отметил два-три кратковременных, на долю секунды, отключениях телевизора. Он также рассказал, что был хорошо слышен треск падавших на землю ветвей деревьев.