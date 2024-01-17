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Общество

Пензенцам вернули электричество и подключили подачу тепла

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Аварийные бригады «Пензаэнерго» завершили подключение абонентов электроподстанции «Юбилейная». Свет вернулся во все дома.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в среду, 17 января.

Он также проинформировал, что ремонт тепломагистрали на улице Минской в Пензе завершен.

«С 4:00 ведется заполнение системы теплоснабжения для скорейшей подачи отопления. Городские службы и Министерство ЖКХ Пензенской области контролируют все этапы», - говорится в посте.

Вечером 16 января в нескольких районах Пензы было отключено электричество, а в Арбекове - и теплоснабжение. Кроме того, в ряде домов пропала вода.

ЧП с отключением тепла объяснили резким колебанием температур, из-за которых произошла магистральная утечка на котельной № 2 в микрорайоне Арбеково». Отключение электричества на подстанции «Юбилейная» случилось из-за порывов шквального ветра.

Ближе к полуночи в арбековской котельной были запущены 5 котлов, запитаны все потребители микрорайона. Завершилось подключение абонентов электроподстанции «Арбековская», однако на «Юбилейной» аварийные бригады продолжали работать. К тому времени электричество вернулось во все медицинские учреждения, а также в дома на улицах Одесской, Глазунова и проспекте Строителей.

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