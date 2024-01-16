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Общество

Биолог предупредила о смертельной опасности старых солений

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Преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли рассказала «Известиям», какую опасность таят старые домашние заготовки.

В среднем срок хранения невскрытых банок домашних солений составляет около двух лет. Но на их годность влияют различные факторы.

«Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре - в погребе или холодильнике. Больше года не стоит хранить соленые или маринованные грибы. В первые полгода нужно употребить компоты или варенья с косточками. Если хранить такие варенья дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту. Квашеную капусту можно хранить очень долго, до тех пор, пока она не прокиснет», - перечислила биолог.

На испорченную заготовку указывает вздутая, куполообразная крышка банки. Эксперт рекомендует обратить внимание на металлические крышки - на них не должно быть ржавых пятен. Испорченный рассол делается загустевшим или слизистым, имеет неприятный запах, а соленья становятся склизкими.

Если заготовка испортилась, не стоит пытаться спасти ее промыванием. Надо сразу же выкинуть содержимое банки.

Елизавета Ли предупредила: в домашних заготовках может оказаться токсин ботулизма - опасного инфекционного заболевания, приводящего в том числе к смертельному исходу.

«К симптомам ботулизма (они могут проявиться как быстро, так и через некоторое время) относятся тошнота, сухость слизистых рта, трудности в глотании, проблемы со зрением (мушки, туман) и функциями глазодвигательных нервов, а также запоры (в первый день может возникнуть жидкий стул или рвота, но затем мышцы живота перестают работать). Если вы заметили эти симптомы после употребления домашних солений, срочно обратитесь к врачу», - заключила Ли.

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