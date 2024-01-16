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Общество

17 января в Пензенской области начнет резко холодать

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В ночь на среду, 17 января, в Пензенской области температура опустится до -4…-9 градусов. Местами ожидается мокрый снег, метель. На дорогах - снежные заносы. Порывы юго-западного ветра до 25 м/с.

Об этом предупредили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Днем прогнозируется небольшой снег, термометр покажет -4…-9. Сильный ветер сохранится. Местами его порывы достигнут 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, что в области объявлен оранжевый уровень опасности. Это означает, что жителям региона следует быть внимательными, по возможности не покидать дом. Вероятны и различные коммунальные аварии.

Синоптики отметили, что непогоду в область принесли циклонические вихри. Возможно, в четверг пензенцев ждет передышка от нее.

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