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Общество

В сильные морозы пензенцы могут позавидовать куропаткам

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В воскресенье, 14 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

По данным гидрометцентра, ночью и утром при юго-западном ветре ожидается -29...-31 градус. Днем направление ветра изменится на южное, а термометр покажет -19...-21. Существенных осадков в течение суток не ожидается.

В январские холода можно только позавидовать серым куропаткам. Видео, снятое охотоведом, размещено в телеграм-канале Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Когда стоят суровые морозы, эти птицы закапываются в снег, под которым роют ходы и ищут корм. Наверняка многие пензенцы пожелают так же зарыться, только под теплое одеяло.

Впрочем, многие предпочтут ленивому времяпрепровождению отпраздновать Старый Новый год. Этот день в старину называли Васильевым днем и старались накопить к нему запас денег. По народной примете, в течение суток нельзя было никому давать их в долг, чтобы богатство приумножилось.

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