Сетевое издание|18+|Среда|10 янв 2024|19:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-26oC
-25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Белгородских детей разместят в двух лагерях Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенскую область скоро приедут 300 белгородских школьников. Их вместе с преподавателями разместят в двух лагерях отдыха, работающих круглогодично, - «Юности» и «Звездочке» (Заречный).

Об этом в среду, 10 января, глава региона Олег Мельниченко рассказал на своих страницах в социальных сетях.

Для ребят организуют учебный процесс, закупят необходимые для занятий учебники, тетради, канцелярию. Также будут проводиться спортивные и культурные мероприятия, всем обеспечат медицинское сопровождение.

«Территории очищены от снега, подъездные пути подготовлены, температурный режим налажен - там есть свои котельные, нашим гостям будет комфортно. Поручил также обеспечить устойчивую интернет-связь, чтобы дети могли постоянно находиться на связи с оставшимися в Белгородской области родственниками. Пусть родители не беспокоятся за ребят», - написал губернатор.

О договоренности, достигнутой с Олегом Мельниченко, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале 9 января. Он пояснил, что эвакуация необходима из-за частых обстрелов, родители очень переживают за безопасность детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте