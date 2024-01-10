Белгородских детей разместят в двух лагерях Пензенской области

10.01.2024 | 15:08

В Пензенскую область скоро приедут 300 белгородских школьников. Их вместе с преподавателями разместят в двух лагерях отдыха, работающих круглогодично, - «Юности» и «Звездочке» (Заречный).

Об этом в среду, 10 января, глава региона Олег Мельниченко рассказал на своих страницах в социальных сетях.

Для ребят организуют учебный процесс, закупят необходимые для занятий учебники, тетради, канцелярию. Также будут проводиться спортивные и культурные мероприятия, всем обеспечат медицинское сопровождение.

«Территории очищены от снега, подъездные пути подготовлены, температурный режим налажен - там есть свои котельные, нашим гостям будет комфортно. Поручил также обеспечить устойчивую интернет-связь, чтобы дети могли постоянно находиться на связи с оставшимися в Белгородской области родственниками. Пусть родители не беспокоятся за ребят», - написал губернатор.

О договоренности, достигнутой с Олегом Мельниченко, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале 9 января. Он пояснил, что эвакуация необходима из-за частых обстрелов, родители очень переживают за безопасность детей.