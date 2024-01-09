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Общество

Жители Пензы стали реже падать на улице

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За новогодние каникулы, с 2 по 8 января, в Пензе помощь травматологов понадобилась более чем 600 горожанам.

В травмпункт на Пионерской обратился 601 человек, при этом 342 - с уличными травмами.

В травматологическом приемнике стационара больницы № 6 им. Г. А. Захарьина помощи медиков попросили 40 пострадавших на улице. 8 человек пришлось госпитализировать.

За первые новогодние выходные, с 29 декабря по 1 января, к травматологам обратились 317 пензенцев.

«Отметим, что с каждым днем количество обратившихся с травмами постепенно уменьшается. Но это не значит, что можно расслабиться. Берегите себя! Будьте аккуратны и внимательны! Впереди морозы! Одевайтесь по погоде!» - появилось предупреждение на страницах больницы № 6 в соцсетях.

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