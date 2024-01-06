Пензенцев просят оставлять елки возле мусорных контейнеров

15 января стартует традиционная экологическая акция «Пенза, спаси елку». Деревья, радовавшие детей и взрослых в новогодние и рождественские праздники, сослужат еще одну добрую службу.
Горожан просят оставлять елки, освобожденные от игрушек и мишуры, рядом с мусорными контейнерами.
«Хвойные деревья отправятся на переработку в щепу. Она будет использована в качестве натуральной подстилки для животных Пензенского зоопарка», - рассказали в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Также региональные операторы по обращению с ТКО вывезут нераспроданные елки в фермерские хозяйства в качестве сырья для витаминной подкормки.
Акция «Пенза, спаси елку» проходит уже несколько лет. По ее итогам в переработку отправляются тысячи деревьев.
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