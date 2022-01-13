Пензенцев просят оставлять отслужившие елки у контейнеров

В Сурском крае стартует экологическая акция «Спаси елку». Об этом сообщается на странице Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в Instagram.
В прошлом году во время этой акции больше 1 000 спасенных елок порадовали коз и лошадей.
Акция имеет две цели: во-первых, сократить отходы на свалке, во-вторых, дать витаминную подкормку фермерским животным, для которых елочные ветки являются полезным лакомством.
Кроме того, в этом году деревья будут дробить на щепу, которая станет подстилкой для копытных.
«Акция организована с максимальным удобством для горожан: елочку не придется никуда везти, нужно просто освободить ее от украшений и дождика и оставить рядом с мусорным контейнером, не заворачивая в пакеты и пленку», - поясняется в посте.
Елки, которые соберут в районах, близких к фермерским, целиком отправятся на подкормку, остальные деревья - в дробилку.
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за те деньги за которые вы их продали, я лучше ее по иголка разберу и разбросаю сам, что бы вам ничего за дарма не досталось