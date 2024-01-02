В Пензенской области ожидается снегопад

В ближайшие 1-3 часа в Пензенской области прогнозируется сильный снег, предупредили в региональном ГУ МЧС России в 9:15 утра вторника, 2 января.
Осадки сохранятся и вечером, уточнили в ведомстве.
Спасатели просят пензенцев быть внимательнее и осторожнее.
Как пояснили в Приволжском гидрометеоцентре, регион оказался во власти западного циклона. Именно по этой причине повсеместно пройдет снег с порывистым ветром.
«Затем вихрь уступит место холодному антициклону. Поэтому жителей губернии ждет резкое похолодание: температурный режим опустится ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Осадки ослабеют», - добавили специалисты.
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