В Пензенской области ожидается снегопад

02.01.2024 | 10:01

В ближайшие 1-3 часа в Пензенской области прогнозируется сильный снег, предупредили в региональном ГУ МЧС России в 9:15 утра вторника, 2 января.

Осадки сохранятся и вечером, уточнили в ведомстве.

Спасатели просят пензенцев быть внимательнее и осторожнее.

Как пояснили в Приволжском гидрометеоцентре, регион оказался во власти западного циклона. Именно по этой причине повсеместно пройдет снег с порывистым ветром.

«Затем вихрь уступит место холодному антициклону. Поэтому жителей губернии ждет резкое похолодание: температурный режим опустится ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Осадки ослабеют», - добавили специалисты.