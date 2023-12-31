Врач назвал оптимальное время для начала новогоднего застолья

31.12.2023 | 11:46

Жителям Пензенской области не стоит начинать новогоднее застолье после полуночи. По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, это вредно для организма.

Если сесть за стол после боя курантов, а до этого ничего не есть или питаться скудно, то это может привести к большим проблемам с желудочно-кишечным трактом наутро, заявил Белоусов в интервью «Газете.Ru».

Он порекомендовал садиться за стол до 24:00.

«Примерно в 22:00, в это время можно подать основное горячее блюдо и достойно проводить уходящий год. К полуночи же лучше оставить на столе более легкие блюда: фрукты, овощные нарезки, салаты (причем постарайтесь минимизировать те, в которые добавляется майонез!) и легкие закуски», - дал совет специалист.

Ранее сообщалось, с какими блюдами пензенцам лучше встретить Новый год, чтобы привлечь удачу. Можно подать запеченную рыбу, а на гарнир картофель, овощи (помидоры, огурцы, оливки, болгарский перец, кабачки, брокколи) и зелень, а также рис - символ благополучия.