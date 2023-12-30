Год Дракона: что поставить на стол и каких блюд лучше избегать

30.12.2023 | 10:30

Многие пензенцы считают, что новогодние блюда, приготовленные в соответствии со вкусом Дракона, помогут им привлечь удачу в 2024-м. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора дали советы, что лучше поставить на стол.

«Дракон - яркое, сильное, щедрое и необычное существо, он любит разнообразие и буйство красок. Поэтому должен быть большой выбор блюд», - подчеркнули эксперты.

В меню обязательно должно входить мясо (индейка, утка, говядина, баранина). Можно подать красную или белую рыбу.

«Запеченная рыба - легкое, полезное и вкусное блюдо, особенно если сочетать его с овощами, сбрызнуть лимонным соком и приправить специями (душистым перцем, орегано, майораном, эстрагоном, базиликом, розмарином, имбирем, кориандром, тимьяном). В зависимости от выбранного сочетания трав можно придать блюду разный вкус», - рекомендуют специалисты.

Гарниром могут служить не только картофель, овощи (помидоры, огурцы, оливки, болгарский перец, кабачки, брокколи) и зелень , но и рис - символ благополучия. Его также можно включить в состав салатов, например крабового. Но больше всего Дракону понравятся оригинальные рецепты с нестандартыми сочетаниями.

На десерт лучше подать фрукты: символу наступающего года понравятся не только традиционные мандарины, но и грейпфруты, свити, помело, ананас, манго, виноград. Любит он и орехи - символ богатства и долголетия (грецкие, миндаль, пекан, кешью, макадамию).

«Не рекомендуем в этом году готовить мясо кролика. Считается, что это животное может оскорбить Дракона. Также воздержитесь от чрезмерного количества грибов, так как они символизируют заботы и проблемы, а Дракон этого не любит», - предупредили в пресс-службе управления.

Также вкусными и полезными станут безалкогольные напитки: глинтвейн на фруктовом соке, коктейли из соков с добавлением меда, чаи с имбирем, медом, лимоном, компоты.

«Сервировка должна быть в стиле мифического существа - красочной, яркой, сверкающей. Используйте зеленые, красные, золотые тона. Рекомендуем украсить стол свечами - традиционным символом Дракона, хозяина огня. Только помните про осторожность и не оставляйте их без присмотра», - рекомендовали в ведомстве.