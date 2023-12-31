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Общество

Новогодние мероприятия начали отменять

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В российских городах после обстрела Белгорода в субботу, 30 декабря, начали отменять праздничные мероприятия и фейерверки.

Как пишут «Известия», 31-го числа мэры Благовещенска, Магадана и Владивостока сообщили, что намеченных на полночь новогодних гуляний не будет. Чиновники посчитали неуместным веселиться после трагедии.

Все они выразили соболезнования близким погибших.

Ранее губернатор Олег Мельниченко заявил, что пензенцы скорбят вместе с белгородцами и рассказал об обстреле Белгорода.

По последним данным, которые привел в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, число погибших возросло до 22 - один из раненых скончался в больнице ночью.

Всего пострадали 109 человек, 25 из них готовят к транспортировке в федеральные клиники. Повреждены 30 многоэтажек, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.

Известно, что в Пензе праздничная программа ждет горожан и гостей областного центра, желающих встретить Новый год на площади Ленина. Их приглашают к 23:00, завершение - в 2:00.

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