Новый год и Рождество в Пензе: программа мероприятий

22.12.2023 | 20:35

Новый год и Рождество в Пензе будут праздновать на нескольких площадках. О том, как весело и бесплатно провести время в дни каникул, можно узнать из афиши, которую подготовила администрация города.

30 декабря в 11:00 маленьких пензенцев ждут на новогоднее представление у елки в Детском парке на улице Кронштадтской. В 12:00 мероприятие с таким же названием начнется в парке имени Белинского. Те же праздники будут проводиться там ежедневно с 2 по 8 января.

31 декабря всех желающих встретить 2024 год на площади Ленина приглашают к 23:00. До 2:00 там будет идти праздничная радиопрограмма (18+).

1 января в 14:00 на Олимпийской аллее стартует «Новогодний пикник. Парк собирает друзей».

2 января в 15:00 у сквера «Копилка пословиц» на улице Московской начнется игровая программа «Новогодний микс».

С 2 по 8 января в 16:00 ребят ждут в Детском парке на новогодние забавы «Каникулы у Бабы-яги» и в парке имени Белинского на новогоднюю развлекательную программу.

3 января в 15:00 на площади Ленина состоится традиционное спортивно-массовое мероприятие «Электронный лабиринт».

4 января в 10:00 на Олимпийской аллее пройдут ежегодные «Зимние забавы».

5 января в 15:00 на площади Ленина начнется акция по популяризации комплекса ГТО (прыжок в длину, подъем гири, отжимание, гибкость, стрельба из электронного оружия), соревнования по дартсу.

7 января в 11:00 там же проведут праздничную рождественскую программу. В 16:00 рождественский праздник состоится в парке имени Белинского.

10 января в 14:00 на площади Ленина пройдут соревнования по хоккею в валенках. А 14-го числа в 11:00 там же горожан ждут на концертно-развлекательную программу «Старый Новый год», а также финал новогодней кампании и закрытие дома Деда Мороза.