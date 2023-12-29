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Общество

Пензенцы могут встретить Новый год в храме: расписание служб

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Пензенская епархия приглашает верующих жителей региона на новогодний молебен, который пройдет в Спасском кафедральном соборе 31 декабря.

В 17:00 там начнется вечерня с акафистом Казанской-Пензенской иконе Божией Матери, а после нее, ориентировочно в 18:00, - молебен на Новолетие. Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, когда церковь чтит память мученика Вонифатия, в храмах города Пензы будут совершены богослужения. Верующие смогут помолиться за ночной литургией, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий», - пояснили в информационном отделе епархии.

В храме Серафима Саровского на улице Клары Цеткин, 59, служба начнется в 23:30; в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре на улице Спасо-Преображенской, 6а, - в 23:40; в Успенском соборе на Захарова, 6, - в 23:50; в Митрофановской церкви на Водопьянова, 19, - в 23:50; в Пензенском Троицком женском монастыре на Кирова, 25, - ровно в полночь.

В Заречном в храме Пророка Иоанна Предтечи на проспекте Мира прихожан ждут к 23:30; в Бессоновке в храме Георгия Победоносца на улице Центральной, 232а, - к 22:30; в Нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре на улице Тархова, 30, в селе Норовка, - ровно в полночь.

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