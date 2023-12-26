Стало известно, какую доплату будут получать пензенские травматологи

Стало известно, какие суммы пензенские травматологи будут получать в качестве дополнительных ежемесячных выплат. Соответствующее постановление председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 22 декабря.
Для травмпунктов клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина и областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова установлены следующие максимальные размеры:
- заведующему, травматологам-ортопедам и рентгенологам, проводящим исследования по их направлениям, - по 14 500 рублей;
- старшим медсестрам, обычным и медсестрам перевязочных, а также рентгенолаборантам - по 6 500 рублей.
По столько же будут получать лаборанты и фельдшеры-лаборанты ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городской детской поликлиники». Сотрудникам центральных и участковых районных больниц, занимающим аналогичные должности, полагается по 8 000 рублей.
В этой части постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.
Решение о выделении дополнительных средств было принято на последней сессии Законодательного собрания Пензенской области.
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