Бюджет Пензенской области в 2024 году будет дефицитным

19.12.2023 | 11:19

Во вторник, 19 декабря, депутаты Законодательного cобрания Пензенской области утвердили бюджет региона на 2024–2026 годы.

Объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 83 млрд 644,7 млн рублей, расходов - 86 млрд 673,8 млн. Дефицит составит 3 млрд 29,1 млн рублей.

«В планируемом периоде 2025-2026 годов объем доходов составит 79 млрд 51,4 млн рублей в 2025 году и 80 млрд 866 млн рублей в 2026 году, расходов - 80 млрд 940,3 млн рублей и 82 млрд 720,8 млн рублей соответственно. На 2025-2026 годы дефицит составит 1 млрд 888,9 млн рублей и 1 млрд 854,8 млн рублей соответственно», - сообщили в Заксобре.

Запланировано увеличение субсидий на капремонт и оснащение школ (+525,9 млн), создание быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления (+56,4 млн), предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (+25,2 млн).

Выделят дополнительные деньги на ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (+291,4 млн); стимулирование развития жилищного строительства (+240,7 млн), приведение дорог в нормативное состояние (+223,3 млн), обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также спецпродуктами лечебного питания (+345,9 млн), продление соцвыплат медработникам, повышение их водителям скорых и распространение выплат на работников травмпунктов и лаборантов (+93,7 млн), предоставление мер поддержки членам семей участников СВО (+27,4 млн).