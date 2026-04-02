В Заречном появится первый клубный дом «Мэйсон»

Застройщик создал ролик с облетом будущего клубного дома «Мэйсон» - первый взгляд на проект, который меняет представление о жилье в Заречном. Благодаря видео можно почувствовать масштаб, архитектуру и атмосферу этого места.

«Мэйсон» расположен на улице Братской, 8. Восьмиэтажный монолитно-кирпичный дом рассчитан на 70 квартир и станет первым клубным проектом в городе. Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2027 года.

Монолитно-кирпичное строительство - это не просто технология, это выбор в пользу долговечности и качества. Такие дома лучше держат тепло, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и сохраняют вид на десятилетия вперед. В сочетании с потолками высотой от 2,98 до 3,58 метра квартиры в доме «Мэйсон» ощущаются как нечто принципиально иное - воздушное, просторное, живое.

Эркерные лоджии добавляют архитектурной выразительности и визуально расширяют пространство. Для семей с детьми предусмотрены колясочные, а для тех, кто ценит порядок, - отдельные кладовые. Всего 70 квартир на 8 этажей. Это не жилой комплекс - город, а дом, где знаешь соседей в лицо.

Двор здесь камерный и закрытый от случайных прохожих. Его украшает поле для мини-гольфа: редкое и запоминающееся решение, которое сразу задает особый характер всему проекту.

Для жителей Заречного «Мэйсон» - это реальная возможность переехать из устаревшего фонда в современное и комфортное жилье, не покидая родной город. Для пензенцев - шанс сменить шум и темп областного центра на тишину и зелень Заречного, сохранив при этом привычную инфраструктуру в доступе.

Подробности, планировки и актуальные условия - на официальном сайте проекта.

Застройщик - ООО «СЗ «СКИМ», ИНН 5809003999, ОГРН 1175835006346. Проектная документация и разрешение на строительство размещены на сайте наш.дом.рф.

