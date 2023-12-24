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Общество

Затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум

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Инфляция сказалась на стоимости празднования нового года. По данным ВЦИОМ, планируемые затраты респондентов обновили исторический максимум.

Опрашиваемые граждане планируют расстаться в среднем с 54 067 рублями.

Минимальные траты заложены на новогодний стол. 9 из 10 респондентов заявили, что на новогодние блюда и угощения у них заложено 11 754 рубля, что на 3 648 рублей больше, чем в 2022-м.

Траты на подарки родным и близким, по мнению опрашиваемых, будут более значительными. Граждане хотят закупиться в среднем на 21 846 рублей (на 6 662 рубля больше, чем в 2022-м).

«Новогодний досуг - посещение культурно-развлекательных мероприятий, туристические поездки и др., - обойдется в среднем в 20 467 рублей (+6 090 рублей к 2022 г.). Однако пока он остается самой непредвиденной статьей расходов: назвать конкретную сумму в ходе декабрьского опроса смог только каждый второй (47% vs. 71-73% по другим категориям трат), еще 30% ответили, что не планируют тратиться на развлечения, затруднились с ответом еще 23%», - отметили специалисты ВЦИОМ.

Подсчитано, что средние планируемые расходы граждан по трем праздничным статьям: стол, подарки и досуг - за год увеличились на 16 399 рублей.

Исследователи поделились наблюдением: наиболее расточительными в Новый год станут молодые люди (18-24 года), а самыми экономными - пожилые (60+). Последние готовы потратить на праздник в среднем 30 451 рубль.

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Сколько вы планируете потратить на подарки и празднование Нового года?

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