Решение о законности строительства новой дороги на ГПЗ не изменили

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Пензенского областного суда о законности строительства новой дороги от улицы Антонова до Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24.

Дело рассматривали в декабре прошлого года. Житель Пензы оспаривал строительство объекта. По его мнению, проезжая часть проходит через особо охраняемую природную территорию «Рекреационная зона Сосновка», там нельзя прокладывать дороги. Это ведет к вырубке деревьев, то есть нарушается конституционное право горожан на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, конфигурация и местоположение дороги отличаются от установленных генеральным планом Пензы, который гордума приняла 28 марта 2008 года. Публичные слушания по вопросу строительства не проводились - таким образом, был проигнорирован принцип участия граждан в градостроительной деятельности.

На судебном заседании присутствовали представители регионального министерства градостроительства и архитектуры, администрации Пензы, управления градостроительства и архитектуры города, а также прокурор. Они не согласились с иском.

По их словам, приказ о строительстве не противоречит федеральному и региональному законодательству. В Пензе не определили правовой режим особо охраняемых природных территорий, запрет на создание там автодорог не введен.

Представители ведомств пояснили: новая проезжая часть помогла решить проблему пробок, ее строительство причинило гораздо меньший вред природе, чем создание в микрорайоне дороги, которую планировали изначально.

Суд отказал пензенцу в удовлетворении его иска.

«Согласно законодательству, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний при принятии оспариваемого приказа вне требовалось. Автомобильная дорога расположена на землях общего пользования, предусматривающих размещение улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог, а не на землях рекреации», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пензенец не согласился с этим решением и подал апелляцию. Ее оставили без удовлетворения.

Дорогу на ГПЗ открыли в июле 2025 года, сдав в эксплуатацию почти на полтора года раньше срока.

Протяженность проезжей части - 896 м. Созданы 2 полосы движения. Тротуар выложены плиткой, предусмотрены шумозащитные экраны и съезды, обустроена велодорожка.