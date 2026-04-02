В 2026 году 49 сирот получат благоустроенные квартиры в Пензе

В Пензе планируют приобрести 49 квартир с готовой отделкой для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в городской бюджет из регионального поступило 216 миллионов рублей.

«На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры, недвижимость закупаем напрямую у застройщика», - рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях в четверг, 2 апреля.

Предполагается, что уже этой осенью молодые люди смогут въехать в новые квартиры.

«В настоящее время очередь, образованная в предыдущие годы, ликвидирована. Предоставление жилых помещений для сирот осуществляется в плановом порядке», - отметил Олег Денисов.

Он напомнил, что за последние 3 года новыми помещениями в Пензе обеспечили 438 человек.