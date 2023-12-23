В Пензенской области автоинспекторы помогли водителю из Казахстана

23.12.2023 | 10:01

В пятницу, 22 декабря, в Пензенской области автоинспекторы вновь пришли на помощь водителю, оказавшемуся в беде.

На 738-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» они обратили внимание на DAF с полуприцепом, стоявший с включенным сигналом аварийной остановки на обочине.

Стражи порядка подъехали узнать, что произошло. Водитель рассказал, что вез груз из Казахстана в Москву. В Кузнецком районе у машины оборвался ремень системы охлаждения двигателя, и мотор стал сильно греться.

Запасной ремень у шофера был, но не подошел. Продолжать движение стало невозможно.

«Сотрудники полиции довезли мужчину до ближайшего магазина автозапчастей, где он приобрел новый ремень системы охлаждения двигателя, после чего помогли устранить поломку», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель поблагодарил их и продолжил путь.

Сотрудникам ГИБДД нередко приходится протягивать руку помощи попавшим в сложную ситуацию автомобилистам. Так, 8 декабря в Пензенском районе у машины, в которой ехала семья с грудным ребенком, вышел из строя генератор. Автоинспекторы сумели сумели решить вопрос.

30 ноября в Иссинском районе сотрудники ГИБДД пришли на выручку шоферу грузовика с взорвавшимся колесом. Мужчина сам не справлялся с заменой, и инспекторы помогли ему.