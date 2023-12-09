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Общество

Пензенские полицейские помогли семье с грудничком

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В пятницу, 8 декабря, у села Константиновка в Пензенском районе сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь семье, попавшей в сложную ситуацию.

Около 11:00 на 265-м километре федеральной трассы Тамбов - Пенза инспекторы ДПС увидели на обочине ВАЗ-2110.

За рулем сидел мужчина, а на заднем сиденье - женщина с грудным ребенком. Водитель рассказал, что они ехали в Пензу, но у «десятки» вышел из строя генератор.

Автоинспекторы помогли завести транспортное средство, и семья продолжила свой путь. Ее глава поблагодарил полицейских за неравнодушие, внимание и помощь.

«Перед поездкой необходимо проверить исправность транспортного средства и не забывать о средствах первой помощи на дорогах: аптечке, огнетушителе, знаке аварийной остановки, тросе, минимальном наборе инструментов, запасном колесе», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В затруднительной ситуации на дороге можно обратиться к ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД
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