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Общество

Автоинспекторы помогли шоферу МАЗа сменить взорвавшееся колесо

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В четверг, 30 ноября, в Иссинском районе сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю.

В 18:00 минут инспекторы ДПС увидели на обочине магистрали Нижний Новгород - Саратов МАЗ с поврежденным колесом.

Полицейские подъехали к большегрузу и поинтересовались, в чем дело. Шофер рассказал, что колесо взорвалось по дороге. Он попытался самостоятельно разобраться с поломкой, но это не удалось, а водители, проезжавшие мимо, не реагировали на просьбы остановиться и посодействовать.

Автоинспекторы помогли шоферу МАЗа сменить взорвавшееся колесо

Сотрудники полиции помогли водителю заменить колесо. Он поблагодарил их и продолжил путь.

С приходом холодов и снегопадов участились случаи, когда работники Госавтоинспекции выручают водителей, оказавшихся в беде.

Так, 28 ноября в Бессоновском районе у водителя «Газели», ехавшего из Москвы в Узбекистан, сломалась коробка передач. Автоинспекторы довезли шофера до магазина автозапчастей, где он купил все необходимое, а затем помогли устранить поломку.

Ранее сотрудники ГИБДД помогли водителям фуры и «Газели», попавшим в снежный плен, а также экипажу скорой, водитель которой не смог самостоятельно заменить пробитое колесо.

«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться за помощью к ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы или по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102. Сотрудники полиции внимательно следят за ситуацией на дорогах и оперативно на нее реагируют», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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