Перед покупкой елки пензенцам советуют постучать стволом о землю

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области дали советы по выбору новогоднего дерева. Они напомнили, что покупка с рук у «черных лесорубов» незаконна. Приобретать его нужно только в официальных точках продаж - на елочных базарах.
Ствол должен быть достаточно толстым, без трещин, ветви - гибкими, а иголки - насыщенного изумрудного цвета и эластичной структуры.
«Ударьте стволом о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата - признаки давно срубленного дерева», - советуют эксперты.
Транспортировать елку лучше в пластиковой сетке-рукаве - ее можно спросить у продавца.
Дома нужно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например на застекленный балкон.
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