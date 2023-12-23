Перед покупкой елки пензенцам советуют постучать стволом о землю

23.12.2023 | 12:06

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области дали советы по выбору новогоднего дерева. Они напомнили, что покупка с рук у «черных лесорубов» незаконна. Приобретать его нужно только в официальных точках продаж - на елочных базарах.

Ствол должен быть достаточно толстым, без трещин, ветви - гибкими, а иголки - насыщенного изумрудного цвета и эластичной структуры.

«Ударьте стволом о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата - признаки давно срубленного дерева», - советуют эксперты.

Транспортировать елку лучше в пластиковой сетке-рукаве - ее можно спросить у продавца.

Дома нужно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например на застекленный балкон.