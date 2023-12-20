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Общество

В Пензе детям из нуждающихся семей начали вручать подарки

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В преддверии Нового года детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начали вручать подарки. Об этом рассказал глава города Пензы Александр Басенко в своем телеграм-канале.

«Сладкие наборы ребята получают на праздничных мероприятиях, которые совместными усилиями организуют учреждения социального обслуживания населения, культуры и образования», - отметил он.

Ранее стало известно, что внутри подарка будет около 70 конфет разного вкуса (глазированные и неглазированные, ириски), а также молочный шоколад и зефир.

Кому достанутся кульки, решают специальные комиссии. Их создали во всех учреждениях соцобслуживания. Там рассматривают заявления и определяют категории семей.

«Напомню, что сотрудники соцзащиты сами обзванивают семьи и приглашают получить кулек и посетить новогодние представления у елки», - подчеркнул Александр Басенко.

Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравят на дому. К ним придут Дед Мороз и Снегурочка.

В прошлом году подарки ребятам из малоимущих и многодетных семей начали раздавать в середине декабря. Около 9 000 кульков закупили за счет бюджетов разных уровней - городского и областного, а также спонсорской помощи.

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Источник — фото Александра Басенко
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