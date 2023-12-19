Пензенцы продолжают критиковать грядущую транспортную реформу

19.12.2023 | 10:45

Многие пензенцы продолжают находиться в состоянии шока после анонсированной чиновниками транспортной реформы. Проанализировав предложенные изменения, люди пришли к выводу: их авторы оторваны от действительности и не пользуются общественным транспортом.

Пензенцы начали задавать вопросы уже не только о конкретных маршрутах. Горожан интересует, например, как исследовался пассажиропоток на маршрутках, ведь часть из них убирают потому, что он низкий.

«Интересно узнать, как можно измерить пассажиропоток на маршрутках, если они ездят все по серой схеме, без кассового аппарата и выдачи билетов. Водитель маршрутки, если это его личный транспорт, должен отстегнуть оговоренную сумму перевозчику, а сколько он еще наездил плюсом, узнать нереально. Если, например, 5-й маршрут не был бы таким нужным, на нем не ездило бы 18 маршруток. И ходят они постоянно битком с интервалом 6-7 минут, а вы предлагаете убрать совсем.

Когда вообще проводился этот мониторинг, случаем не тогда, когда студенты из-за ковида учились на дистанционке и пассажиропоток, естественно, упал, или в летнее время, когда студенты на каникулах, а люди в отпусках? Такое ощущение, здесь просто чьи-то транспортные разборки, поданные под соусом новой транспортной схемы. Удобство и комфорт - это точно не относится к разработанной схеме», - написала жительница Пензы на странице ЦУРа во «ВКонтакте».

Горожане сомневаются, что разработчики новой маршрутной схемы учли пробки на улице Кирова и в Терновке в часы пик (они образуются из-за личного транспорта). Соблюсти интервалы автобусы и троллейбусы в таких условиях не смогут.

«Люди будут мерзнуть на остановках зимой по два раза в ожидании транспорта, вместо того чтобы сесть на один автобус и доехать до своего района. Попробуйте постоять при 25-30 градусах минут 10, может тогда у вас изменится мнение. Это не метро, в котором нет пробок и достаточно тепло», - отметила пензячка.

Также горожане обратили внимание, что жителям Севера, Заводского района, КПД, Шуиста, Согласия после реформы придется добираться на Западную Поляну, где расположены крупный вуз, областная больница и другие значимые объекты, с пересадкой в центре. Им понадобятся автобусы № 9м и 93, на которых уже будут ехать жители ГПЗ и Ахун.

«Какое же количество 93 и 9м автобусов предполагается пустить по маршруту, чтобы они вместили абсолютно ВСЕХ пассажиров, которые теперь из большинства районов города будут пересаживаться в них на Центральном рынке, чтобы добраться до Западной???», «93 и 9м даже при смене класса транспорта не вывезут такой поток», - предупредили пензенцы.

С пересадкой придется ездить многим, что в 2 раза увеличит траты людей на проезд. Министерство цифрового развития, транспорта и связи в соцсетях пишет о том, что «в перспективе рассматривается» введение бесплатных пересадок, но пензенцев такая размытая формулировка не обнадеживает.

«Мы столько не зарабатываем, чтобы с пересадками кататься. Вы сами-то на общественном транспорте ездите? Или это другое?..», «Если большинство населения будет ездить с пересадками, это увеличит траты людей и снизит реальный уровень жизни», - пожаловались горожане.