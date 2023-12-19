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Общество

Пензенские медики получили в подарок новогодние елки

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Сотрудники пензенской клинической больницы имени Г. А. Захарьина в преддверии Нового года получили в подарок елки.

Во вторник, 19 ноября, на территорию медицинского учреждения въехала фура с никольскими деревцами, присланными одним из индивидуальных предпринимателей.

Пензенские медики получили в подарок новогодние елки

Внутри было более 160 елок, их выгрузили перед главным входом в административный корпус больницы.

«Все желающие смогли выбрать себе лесную красавицу по вкусу. Маленькие, средние, высокие и стройные деревца быстро разошлись, чтобы порадовать семьи медиков в новогоднюю ночь!» - рассказали в учреждении.

Пензенские медики получили в подарок новогодние елки

Между тем цены на елки в этом году поднялись, пензенцы назвали их кусачими. Главный атрибут праздника обходится минимум на 200 рублей дороже, чем в 2022-м. Некоторые горожане ждут, что скидки будут 31 декабря, но более сведущие не советуют им надеяться на это.

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Источник — фото КБ им Захарьина
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