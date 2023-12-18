В Пензе исполнили пожелание пассажиров из Гидростроя

18.12.2023 | 12:08

На улицах Пензы стало на два остановочных павильона больше. Новые конструкции появились в таких пунктах, как «Гидрострой» (при движении в сторону аэропорта) и «Сосновка» (при движении в центр города).

«Они выполнены из качественного профилированного листа. Павильоны позволят жителям укрыться от непогоды во время ожидания общественного транспорта», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Остановку на улице Центральной очень ждали. Ранее на ее отсутствие пожаловалась местная жительница Ольга: пассажирам оставили только лавочку под открытым небом.

«Наверное, коммунальщики думают, что раз конечная близко, едет не так много народу, то и торопиться не надо, пусть ждут. Посидели бы так, под ледяным дождем и мокрым снегом», - высказалась она.

Женщина очень надеялась, что павильон в ближайшее время все-таки появится, и ее ожидания оправдались.