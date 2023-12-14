Бессоновец заплатит 55 000 рублей за нападение на полицейского

14.12.2023 | 13:02

В Бессоновке пенсионер заплатит 55 000 рублей за то, что ударил полицейского. Он напал на представителя власти, когда был пьян.

Это произошло в октябре. Пьяный местный житель оскорблял посетителей кафе, разбираться с сельчанином приехали полицейские. Командир отделения Бессоновского МОВО попросил его проследовать в отдел.

Но уезжать с сотрудником в планы мужчины не входило. Поэтому он ударил полицейского в голову и левую руку.

На сельчанина завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся, сообщили в Бессоновском районном суде.

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор - пенсионера приговорили к штрафу.