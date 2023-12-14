Бессоновец заплатит 55 000 рублей за нападение на полицейского

В Бессоновке пенсионер заплатит 55 000 рублей за то, что ударил полицейского. Он напал на представителя власти, когда был пьян.
Это произошло в октябре. Пьяный местный житель оскорблял посетителей кафе, разбираться с сельчанином приехали полицейские. Командир отделения Бессоновского МОВО попросил его проследовать в отдел.
Но уезжать с сотрудником в планы мужчины не входило. Поэтому он ударил полицейского в голову и левую руку.
На сельчанина завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся, сообщили в Бессоновском районном суде.
Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор - пенсионера приговорили к штрафу.
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