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Общество

В Заречном автобусные маршруты сократят, в Чемодановке - добавят

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Во вторник, 12 декабря, министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин рассказал, как с введением новой схемы обслуживания пассажиров этот процесс будет организован в городе Заречном и в Бессоновском районе.

В ЗАТО по плану будут действовать пять городских и три межмуниципальных маршрута автобусов большого класса. Сейчас на сайте зареченского МП «Автотранс» обозначено восемь маршрутов, по которым машины курсируют внутри закрытого города. Как пояснил министр, их сокращение связано с оптимизацией исходя из потребностей жителей.

В селах Бессоновка и Грабово будет функционировать один маршрут автобусов большого класса (№ 165), число машин на котором увеличится с 12 до 20, а также пять подвозящих (один - среднего и четыре - малого класса).

В Чемодановку пассажиров по одному маршруту повезет большая машина, по четырем - среднего класса и по двум будут ходить микроавтобусы.

Также планируется открытие нового маршрута № 167 Бакшеевка - Чемодановка. Обслуживать его будут машины малого класса.

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