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Общество

В Пензе наказали 26 водителей и 14 пешеходов

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С начала 2023-го в Пензе зарегистрировано 234 ДТП с пешеходами. В них погибло 8 человек, 239 получили травмы.

В связи с этим в четверг, 7 декабря, сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги города, чтобы предупредить подобные трагедии в дальнейшем.

В Пензе наказали 26 водителей и 14 пешеходов

Во время рейда на 26 водителей, не пропустивших пешеходов, составили протоколы. 14 пензенцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил пересечения проезжей части.

«Уважаемые водители, помните: если впереди - пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед ним нет пешеходов», - обратилась к горожанам инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

По ее словам, значительная часть ДТП на переходах происходит из-за того, что водитель не видит человека за остановившимся транспортом.

В Пензе наказали 26 водителей и 14 пешеходов

Пешеходов также просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем перейти дорогу, важно убедиться, что это безопасно.

В Пензе наказали 26 водителей и 14 пешеходов

«За секунды автомобиль остановиться не сможет», - подчеркнула Олеся Сатыренко.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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