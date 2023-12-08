В Пензе наказали 26 водителей и 14 пешеходов

08.12.2023 | 14:59

С начала 2023-го в Пензе зарегистрировано 234 ДТП с пешеходами. В них погибло 8 человек, 239 получили травмы.

В связи с этим в четверг, 7 декабря, сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги города, чтобы предупредить подобные трагедии в дальнейшем.

Во время рейда на 26 водителей, не пропустивших пешеходов, составили протоколы. 14 пензенцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил пересечения проезжей части.

«Уважаемые водители, помните: если впереди - пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед ним нет пешеходов», - обратилась к горожанам инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

По ее словам, значительная часть ДТП на переходах происходит из-за того, что водитель не видит человека за остановившимся транспортом.

Пешеходов также просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем перейти дорогу, важно убедиться, что это безопасно.

«За секунды автомобиль остановиться не сможет», - подчеркнула Олеся Сатыренко.