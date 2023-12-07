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Общество

8 декабря жителям Пензенской области будет холодно

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В пятницу, 8 декабря, в Пензенской области будет холодно и без существенных осадков. Подует умеренный ветер с востока.

По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на 8 декабря похолодает до -18..-20 градусов. Днем в пятницу будет -13...-15 и переменная облачность. К ночи столбик термометра снова опустится до -18...-20.

По народному календарю, 8 декабря - Клим Холодный. На Руси в это время готовились к сильным холодам. «На Климента мороз насыпал белых роз», «Климент морозом у мужика слезу гонит», - подмечали люди.

В Пензенской области введен режим повышенной готовности. «Основанием считать опасное метеорологическое явление - сильный мороз», - говорится в документе от 6 декабря, опубликованном на сайте регионального правительства.

Речь идет об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Из-за этого в области объявлен оранжевый уровень опасности.

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