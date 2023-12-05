В Пензе ситуацию с пневмонией сравнили с «ковидными» годами

05.12.2023 | 17:14

Ситуацию с распространением пневмонии среди школьников и детсадовцев Пензенской области, сложившуюся в 2023 году, можно назвать нестандартной.

«За время моей работы я [такого количества закрытых из-за пневмонии классов] не припомню», - констатировал начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов на брифинге, состоявшемся во вторник, 5 декабря.

Что касается ОРВИ, то сезонный рост традиционно присутствует, отметил чиновник.

«Если вспомнить «ковидные» годы, то количество закрытых классов было гораздо больше, чем сейчас», - пояснил Алексей Кирсанов.

Ранее замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева объяснила рост числа заболевших микоплазменной пневмонией дополнительными возможностями выявления этого заболевания, появившимися у врачей.

«Почему мы стали выявлять? Потому, что течение было не очень типичное для обычных пневмоний, и потому, что расходники на этиологическую расшифровку у нас были. В основном это октябрь и начало ноября. Рост не оттого, что раньше таким не болели, а теперь заболели, а оттого, что мы их стали выявлять», - пояснила Марина Воробьева.

На 5 декабря по пневмонии закрыто 96 классов в 42 школах региона, болеют 157 человек. По ОРВИ распущен 401 класс в 91 школе, отсутствуют чуть больше 15 тысяч человек. Полностью закрыты по ОРВИ 3 школы: 1 - в Камешкирском районе и 2 - в Колышлейском. По коронавирусу сейчас не расформирован ни один коллектив.