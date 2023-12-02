Пензенцев вновь предупредили о сильном снеге с метелью

02.12.2023 | 17:41

В Пензенской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. В главном региональном управлении МЧС предупредили, что 3 декабря ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, местами - сильный снег и метель.

По данным гидрометцентра, ночью ожидается облачная погода. Ветер будет дуть с запада. Термометр покажет -8...-10 градусов.

Днем ветер сменит направление на юго-восточное, температура повысится до -2...-4 градусов и пойдет снег.

Ранее специалисты Поволжского УГМС спрогнозировали, что с 2 по 4 декабря пензенцев ждет чередование обильных осадков с сильным ветром и умеренных морозов без осадков. Из-за погодных «качелей» на дорогах могут появляться снежные заносы, переметы и гололед.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей принимать во внимание погодные условия, заблаговременно оценивать дорожную ситуацию и планировать поездки, заранее прокладывать маршруты с помощью навигаторов и ни в коем случае не выезжать на летней резине.

Пешеходам ради собственной безопасности следует использовать световозвращатели, а при переходе дороги - снимать капюшоны, складывать зонты и не отвлекаться на телефоны.