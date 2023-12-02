Сетевое издание|18+|Суббота|2 дек 2023|18:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенцев вновь предупредили о сильном снеге с метелью

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. В главном региональном управлении МЧС предупредили, что 3 декабря ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, местами - сильный снег и метель.

По данным гидрометцентра, ночью ожидается облачная погода. Ветер будет дуть с запада. Термометр покажет -8...-10 градусов.

Днем ветер сменит направление на юго-восточное, температура повысится до -2...-4 градусов и пойдет снег.

Ранее специалисты Поволжского УГМС спрогнозировали, что с 2 по 4 декабря пензенцев ждет чередование обильных осадков с сильным ветром и умеренных морозов без осадков. Из-за погодных «качелей» на дорогах могут появляться снежные заносы, переметы и гололед.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей принимать во внимание погодные условия, заблаговременно оценивать дорожную ситуацию и планировать поездки, заранее прокладывать маршруты с помощью навигаторов и ни в коем случае не выезжать на летней резине.

Пешеходам ради собственной безопасности следует использовать световозвращатели, а при переходе дороги - снимать капюшоны, складывать зонты и не отвлекаться на телефоны.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте