В Пензенской области назвали число отцов, ушедших в декретный отпуск

В Пензенской области с начала 2026 года 597 мужчин взяли отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, рассказали в региональном отделении СФР.

Сейчас минимальный размер ежемесячного пособия равен 10 669,64 руб. (с учетом районного коэффициента), максимальный - 83 021,18 руб.

Сумма выплаты - это 40% от среднего заработка мужчины за предыдущие 2 года работы.

Период декрета засчитается в рабочий стаж.

«При этом родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, вправе работать на условиях неполного рабочего времени или на дому - право на пособие в этом случае сохраняется», - отметили специалисты.

Также в Соцфонде напомнили, что пособие на 1 ребенка не может выплачиваться одновременно двум членам семьи.