В Пензенской области назвали число отцов, ушедших в декретный отпуск

Общество

В Пензенской области назвали число отцов, ушедших в декретный отпуск
Печать
Max

В Пензенской области с начала 2026 года 597 мужчин взяли отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, рассказали в региональном отделении СФР.

Сейчас минимальный размер ежемесячного пособия равен 10 669,64 руб. (с учетом районного коэффициента), максимальный - 83 021,18 руб.

Сумма выплаты - это 40% от среднего заработка мужчины за предыдущие 2 года работы.

Период декрета засчитается в рабочий стаж.

«При этом родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, вправе работать на условиях неполного рабочего времени или на дому - право на пособие в этом случае сохраняется», - отметили специалисты.

Также в Соцфонде напомнили, что пособие на 1 ребенка не может выплачиваться одновременно двум членам семьи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
семья пособие родитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!