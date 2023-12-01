В Пензе отметят Введение во храм Пресвятой Богородицы

01.12.2023 | 13:46

В понедельник, 4 декабря, Русская православная церковь отмечает один из 12 основных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. По этому случаю жителей Пензенской области приглашают на службы.

3 декабря в 17:00 в Спасском кафедральном соборе начнется всенощное бдение. Оно продлится ориентировочно 2,5-3 часа.

На следующий день, 4-го числа, в 8:00 пройдет Божественная литургия во Введенской церкви в Веселовке (продолжительность - 2-2,5 часа).

Все праздничные богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается самым поздним из двунадесятых. Первые упоминания о нем относятся к VIII веку.

Под Введением подразумевается эпизод, когда родители трехлетней Девы Марии привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Моля о ребенке, мать дала обет, что, если родит, отдаст чадо в дар Господу, и исполнила обещание.